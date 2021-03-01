توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

الشرقية - حمدى عبد العظيم

وقعت الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والشيخ مجدى بدران عمارة مدير مديرية أوقاف الشرقية، بروتوكول تعاون مشترك تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ، وبحضور الشيخ محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية الأوقاف لشؤون الدعوة والبر .

وذلك فى إطار التوجه العام من الدولة المصرية نحو ثقل المهارات العلمية والفكرية للأئمة والواعظات ، وحرصا من جامعة الزقازيق على التنسيق المستمر مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية المتميزة من أجل الإرتقاء بمستوى الوعى بأصول الدين وموضوعاته المعاصرة .

ويهدف البرتوكول إلى عقد دورات تدريبية للسادة الأئمة والواعظات فى عدة مجالات ، منها " اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسى وعلم الاجتماع والمهارات الإعلامية " وذلك من خلال الاستعانة بالأساتذة والخبراء المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق ، وبالتعاون مع الجامعات المصرية خاصة فى مجال تدريب السادة الأئمة والواعظات ، على أن يتم التدريب بالإمكان التى تحددها إدارة الجامعة من خلال أعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى تلك المجالات .

وعقب توقيع البروتوكول أعرب رئيس الجامعة عن ترحيبه بهذا البرتوكول الذى يعزز دور جامعة الزقازيق فى خدمة مجتمعها وإسهامها من خلال علمائها الأجلاء فى عقد دورات تدريبية للسادة الأئمة والواعظات والمساهمة فى ثقل المهارة العلمية والفكرية لهم ، مؤكدا أن جامعة الزقازيق على استعداد تام لما تملكه من قدرات فى مختلف العلوم النظرية والتطبيقية ، وتتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات لخدمة المجتمع .

وأشادت الدكتورة غاده شاكر ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون المشترك بين الجامعة ووزارة الأوقاف وبدور الأئمة والواعظات فى التوعية والتثقيف والدعوة الإسلامية السمحة وبدورهم البناء والفعال فى نشر قيم التسامح والسلم الاجتماعي ، والإيثار والتكافل، إضافة إلى إرساء قيم التعاون والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع، مع ترسيخ روح الولاء والانتماء الوطني .

أكد الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة أوقاف الشرقية ،على أهمية التعاون مع جامعة الزقازيق باعتبارها من الجامعات العريقة والتى تسهم فى إعداد الكوادر العلمية فى مختلف التخصصات ، مشيداً بامتلاك الجامعة منظومة متكاملة للبحث العلمى فى مختلف المجالات العلمية .