توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر والهيئة العامة لتعليم الكبار .. صور

الأقصر - أحمد مرعى

وقع الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة الأقصر والهيئة العامة لتعليم الكبار، بحضور خالد شمس الدين مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالأقصر، ونائباً عن الدكتور عاشور عامرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ومنتصر السعيد منسق عام الهيئة بجامعة الأقصر.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون المشترك بين جامعة الأقصر والهيئة العامة لتعليم الكبار فى القضاء على الأمية فى أقصر وقت ممكن، كما قام شمس الدين بتقديم CD لرئيس الجامعة مدون عليه إحصاء بعدد الأميين بمحافظة الأقصر، من جانبه أعرب الدكتور محجوب عن مدى سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذى يؤدى بدوره إلى خدمة المجتمع بالأقصر ومساهمة جامعة الأقصر فى محو أمية بعض أبناء الأقصر.

كما قام شمس الدين بإهداء رئيس الجامعة درع الهيئة العامة لتعليم الكبار وباقة من الزهور، وقام الدكتور محجوب رئيس الجامعة بإهداء مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالأقصر درع الجامعة.



جانب من توقيع البروتكول (1)



جانب من توقيع البروتكول (2)