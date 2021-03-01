توفير 25 فرصة عمل لمصريين فى إيطاليا.. اعرف التفاصيل

نجح مكتب التمثيل العمالي، بالقنصلية المصرية بميلانو، فى توفير 25 فرصة عمل لمصريين موجودين بإيطاليا، وذلك فى إطار حرص المكتب على توفير فرص عمل للمصريين سواء المقيمين بالداخل أو بالخارج.
وأشار الملحق العمالي مجدي سيد حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، إلى أن المكتب تلقى 22 شكوي عمالية وتم حل تسوية 15 منها وديا ومازال هناك 7 شكاوي تحت البحث والدراسة.
وأوضح مكتب التمثيل العمالي بميلانو قام خلال يناير الماضي بـ 12 زيارة ميدانية للمنشآت و 3 زيارات للمصالح الحكومية، فضلا عن لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بإيطاليا، كما قام بالرد على 109 استفسارات عبر الهاتف شكوى عمالية، وذلك علي الرغم من أن مدينة ميلانو كانت تصنف منطقة حمراء شديدة الخطورة لمدة 23 يوما الأولى من شهر يناير الماضي .
توفير 25 فرصة عمل لمصريين فى إيطاليا.. اعرف التفاصيلالإثنين، 01 مارس 2021 10:06 ص
علم إيطاليا
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نجح مكتب التمثيل العمالي، بالقنصلية المصرية بميلانو، فى توفير 25 فرصة عمل لمصريين موجودين بإيطاليا، وذلك فى إطار حرص المكتب على توفير فرص عمل للمصريين سواء المقيمين بالداخل أو بالخارج.
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