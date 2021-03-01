اليوم السابع
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توجيه تهمتين جنائيتين جديدتين لزعيمة ميانمار المخلوعة

الإثنين، 01 مارس 2021 10:04 ص
توجيه تهمتين جنائيتين جديدتين لزعيمة ميانمار المخلوعة زعيمة ميانمار
كتب سمير حسنى

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كشف محامٍ اليوم الإثنين، عن توجيه تهمتين جنائيتين جديدتين لأونج سان سو تسي أمام محكمة ميانمار، بحسب قناة العربية. ومثلت الزعيمة البورمية المخلوعة أونج سان سو تشي التي لم تشاهد علناً منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي، أمام المحكمة بعد القمع الدامي الذي استهدف في نهاية الأسبوع الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بالديمقراطية في البلاد.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة حملة القمع العنيف في ميانمار، معرباً عن انزعاجه البالغ إزاء زيادة أعداد القتلى والإصابات الخطيرة. وشدد غوتيريش في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، أن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين والاعتقالات التعسفية غير مقبولة.

زعيمة ميانمار

ميانمار

انقلاب عسكري

الامم المتحدة

العنف في ميانمار

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