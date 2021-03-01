تلقى 138.150 طلب تصالح فى مخالفات البناء وتحصيل 620.750 مليون جنيه بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تلقي 138 ألفاً و150 طلب تصالح تقدم بها المواطنون بسوهاج منذ بدء التصالح وحتى الآن، وتحصيل مبلغ 620 مليونا و750 ألف جنيه، لافتا إلى انتهاء المدة الزمنية المحددة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بنهاية الشهر الجاري، مناشدا المواطنين ممن لم يتقدموا، بسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الأيام القليلة المتبقية.

وأوضح "الفقى" أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وأكد المحافظ استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء حتى السادسة مساء، بالإضافة إلى تلقي الطلبات بالوحدات القروية تيسيرا على المواطنين؛ وذلك حتى انتهاء المدة المحددة الخميس القادم.