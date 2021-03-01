اليوم السابع
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تقييم الطلاب بمدارس المتفوقين بعيدا عن الامتحان المجمع.. اعرف البديل

الإثنين، 01 مارس 2021 03:00 ص
تقييم الطلاب بمدارس المتفوقين بعيدا عن الامتحان المجمع.. اعرف البديل طلاب مدارس المتفوقين ارشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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يؤدى طلاب مدارس المتفوقين امتحانات العام الدراسي 2020/2021  بالمرحلة الثانوية دون عقد امتحانات مجمعة حيث يختبر الطلاب وفق الطريقة المعتاد عليها فى السابق نظراً للطبيعة الخاصة لمدارس STEM، ستظل الامتحانات كما هو متبع في الأعوام السابقة.
 

ويعتمد نظام التقييم بمدارس STEM علي تقييم الـcapstone علي عدة مراحل ثم ملف المشروع "تقييم جماعي، يقيم بواسطة مجموعة من معلمي المدرسة ، إلي جانب تقييم البوستر الملصق وهو تقييم جماعي يتم بواسطة مجموعة من الخبراء من خارج المدرسة، بالإضافة إلي النموذج الأولي للمشروع "تقييم جماعي يقيم بواسطة مجموعة من الخبراء خارج المدرسة.

ووفقا لما هو معتاد عليه يتضمن ملف إنجاز المشروع  للطالب أو مجموعة من الطلاب عدة محاور رئيسية" تحديد مشكلة المشروع ومبررات اختيارها وتحديد اجراءات حل المشكلة  وكيفية بناء النموذج المقترح واختيار النموذج المقترح وتقويم النموذج وتقديم التوصيات ومراجعة معايير تقييم المشروع.

وتقبل مدارس المتفوقين الطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى فى ذات العام والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمى، ويوجد قرابة 15 مدرسة للمتفوقين فى عدة مدارس تعتبر نموذج ناجح من أنظمة التعليم فى مصر والعالم، وتنوى الحكومة التوسع فى مدارس المتفوقين بواقع مدرسة فى كل محافظة.

 


التربية والتعليم

مدارس المتفوقين

تقييم الطلاب بمدارس المتفوقين

تقييم الطلاب

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