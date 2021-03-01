تعليم بورسعيد: لا شكاوى أو اشتباه كورونا فى ثانى يوم لامتحانات أولى ثانوى

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد ، عن عدم تلقى أية شكاوى أو إشتباه بفيروس كورونا بين الطلاب ، فى اليوم الثانى لإمتحانات الصف الأول الثانوي، والذى تم إجراء فيه امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والجغرافيا.

وأوضحت المديرية فى بيان لها، أن إجمالى عدد طلاب الصف الأول الثانوى العام 5252 طالب، موزعين على 24 مدرسة حكومية، و8 مدارس خاصة، وبلغت سبة الحضور فى الفترة الأولى 99.77%، بينما نسبة الحضور فى الفترة الثانية 99.77%، ولم تسجل أى شكاوى تخص صعوبة أسئلة الامتحان.

وأكدت على أن نسبة تمكن الطلاب من أداء الامتحان فى الفترة الأولى بلغت 97.12%، و95.36% بالفترة الثانية.