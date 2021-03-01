تعليم الدقهلية: 48 ألف طالب بأولى ثانوى أدوا الامتحانات بالتابلت بنسبة 94%

أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه عبر غرفة العمليات المركزية بديوان مديرية التربية والتعليم، ومتابعة سير الامتحانات اليوم، أدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى فى الفترة الأولى، ومادة الجغرافيا فى الفترة الثانية ، طبقا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم.

وأكد عبد الرؤوف أن 94% ؜من طلاب الصف الأول الثانوى أدوا الامتحان إلكترونيا على التابلت، وواجه عدد من الطلاب بعض المشكلات وتغلب عليها فريق التطوير على الفور.

وأضاف مدير المديرية أن امتحانات النقل بمدارس المحافظة تسير بانتظام دون شكوى، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا ومراعاة التباعد وترك مسافات كافية بين الطلبة مع التزامهم بتعقيم وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحان، مؤكدا على ارتداء الكمامات حرصا على سلامة ابنائنا الطلاب.

كما أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوى امتحان اللغة الإنجليزيه فترة اولى ومادة الجغرافيا فترة ثانية وطلاب الصف الخامس الامتحان المجمع؛ سيؤدي طلاب الصف الثانى الثانوى غدا امتحان مادة الإحياء لشعبة العلميه والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية إلكترونيا وطلاب المنازل والدمج ورقيا وسيؤدى 127 ألف 326 طالب وطالبة بالصف السادس الإبتدائى الامتحان المجمع أمام 1352 لجنة امتحانية .

كما أدى 111 ألفا و918 طالبا وطالبة بالصف الخامس الابتدائى أدوا الامتحان المجمع، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتعليمات الوزير المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.