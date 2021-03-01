تعرف على اجتماع محافظ سوهاج بمجلس إدارة الغرفة التجارية

سوهاج محمود مقبول

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم اجتماعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، لمناقشة مشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم وعرض مشاكل التجار وأصحاب الأعمال الحرة، بحضور النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، وأعضاء الغرفة .

ناقش الاجتماع عدد من القضايا والموضوعات التي تهم التجار منها "معوقات استخراج التراخيص لأصحاب المحلات التجارية الغير مرخصة، ووجه المحافظ بحصر عدد المحال التجارية التي لم تحصل على تراخيص حتى الآن، والعمل على تسهيل الإجراءات لمنحهم التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى مشكلة الباعة الجائلين بمدينة جرجا وعدم التزام البعض منهم بالأماكن المخصصة لهم بالأسواق.

ناقش الاجتماع كذلك مقترح الاستعداد لإقامة معارض "أهلا رمضان" خلال شهر رمضان القادم لعرض مستلزمات واحتياجات الأسرة بأسعار مخفضة للمواطنين، وتوجه رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالشكر للمحافظ على دعمه الدائم للغرفة والتجار، واهتمامه الدائم بحل المشكلات وتذليل كافة المعوقات.