تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية، التابعة للحكومة طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ3.25 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه.
والجوافة 8.50 جنيه
- الباذنجان الرومى بـ 5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات
والفلفل الألوان 17.5 والليمون 20 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 19 جنيها.
التفاح السكرى 25 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 7.5 جنيه
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيهات
- البرتقال بسرة 6.5 جنيه
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكيةالإثنين، 01 مارس 2021 12:00 م
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تستمر المجمعات الاستهلاكية، التابعة للحكومة طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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