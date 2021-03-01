اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 01 مارس 2021 12:00 م
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر المجمعات الاستهلاكية، التابعة للحكومة طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:
‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ3.25 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه.
والجوافة 8.50 جنيه
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 جنيه
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات
والفلفل الألوان 17.5 والليمون 20 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 19 جنيها.
التفاح السكرى 25 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 7.5 جنيه
‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيهات
- البرتقال بسرة 6.5 جنيه


أسعار الخضراوات والفاكهة

منتجات الخضراوات والفاكهة

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة