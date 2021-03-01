تعافى وخروج 5 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى بقنا

قنا - صابر سعيد

أعلنت مستشفى قفط التعليمي ، عن تعافى وخروج 5 حالات كورونا، بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وتماثلهم للشفاء التام .

وأكد الدكتور أحمد كمال مدير مستشفى قفط التعليمى ، أنه تم خروج 5 حالة اليوم ليرتفع عدد حالات الشفاء لـ 132 حاله .

وأشار الدكتور مصطفى فهمي، المشرف الطبى على حالات الإصابة بفيروس كورونا ، وأن الحالات التى تماثلت للشفاء كانت متوسطة ويبلغ أعمارهم مابين 58 و64 سننه ، منهم أختين ومريض غسيل كلوى.

‏‏وأضاف الدكتور محمد رمضان مدير ادارة العدوى بمستشفى قفط التعليمى ، وأن المستشفى لن تتوانى لحظه عن تقديم الدعم الكامل للمرضى لتماثلهم للشفاء التام ، تحت رعاية الدكتور محمد فوزى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية .

كما أشاد رمضان بالدور العظيم الذى تقوم به الفرق الطبيه بالمستشفى من أطباء وتمريض وكل العاملين بها.