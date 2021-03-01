اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعافى وخروج 5 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى بقنا

الإثنين، 01 مارس 2021 01:09 م
تعافى وخروج 5 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى بقنا المتعافين من فيروس كورونا
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مستشفى قفط التعليمي ، عن تعافى وخروج 5 حالات كورونا، بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وتماثلهم للشفاء التام .

وأكد الدكتور أحمد كمال مدير مستشفى قفط التعليمى  ، أنه تم خروج 5 حالة اليوم ليرتفع عدد حالات الشفاء لـ 132 حاله .

 وأشار الدكتور مصطفى فهمي، المشرف الطبى على حالات الإصابة بفيروس كورونا ، وأن الحالات التى تماثلت للشفاء كانت متوسطة ويبلغ أعمارهم مابين 58 و64 سننه ، منهم أختين ومريض غسيل كلوى.

‏‏وأضاف الدكتور محمد رمضان مدير ادارة العدوى بمستشفى قفط التعليمى ، وأن المستشفى لن تتوانى لحظه عن تقديم الدعم الكامل للمرضى لتماثلهم للشفاء التام ، تحت رعاية الدكتور محمد فوزى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية .

كما أشاد رمضان بالدور العظيم الذى تقوم به الفرق الطبيه بالمستشفى من أطباء وتمريض وكل العاملين بها.


صحة قنا

تعافى حالات كورونا

مستشفى قفط التعليمى

المستشفيات التعليمية بقنا

اطباء قنا

وكيل صحة قنا

مستشفيات العزل بقنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة