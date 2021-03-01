تطعيم 498 ألف طفل بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالقليوبية، والتى بدأت فعاليتها الأحد وعلى مدار أربعة أيام، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال.

وأكد "عبد الغنى"، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تطعيم 498 ألف طفل وطفلة باليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتى تستهدف تطعيم 1116088 طفل وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب 2291 فريق طبى للقيام بتنفيذ الحملة، منهم 353 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و1938 فريق متحرك، من شقة إلى شقة، لافتا إلى أنه تم التشديد على جميع الفرق بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.

وأوضح، أن المديرية استعدت للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة، والتطعيم سيتم من شقة إلى شقة بجميع أنحاء النطاق الجغرافى لمحافظة القليوبية، مؤكدا توافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، وإطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم فى تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء على شلل الأطفال نهائيا.