تطعيم 489 ألف طفل بالمنيا فى اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بالمحافظة، تواصل تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث تم تطعيم 489207 طفل بجميع مراكز المحافظة، خلال اليوم الأول لانطلاقها، وتستمر الحملة حتى الأربعاء الموافق 3 مارس، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية، بالمنظومة الصحية بكافة جوانبها، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكيد على أن مصر خالية من شلل الأطفال.



قال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، والتى تستهدف الاطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، يتم تنفيذها من خلال 2651 فرقة، ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، حيث يجرى متابعة اعمال الحملة بصفة مستمرة للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وازالة أى معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة وذلك لتحقيق المستهدف من الحملة، مع التشديد على الفرق الطبية لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.