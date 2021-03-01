تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوى فى الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قال الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الاثنين ، أن غرفة عمليات بديوان عام المديرية إنعقدت منذ الصباح الباكر ، لمتابعة إمتحانات الصف الأول الثانوى للفصل الدراسى الأول، وتجرى متابعة لحظية لسير أعمال الإمتحانات من داخل غرفة العمليات بالمديرية وتواصل دائم مع الإدارات التعليمية الخمس .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم تجهيز جميع لجان الامتحانات مع التأكيد على إجراءات الأمن وتوفير الجو المناسب لسير أعمال الإمتحانات دون أى معوقات.

مشيرا إلى التزام الجميع بضوابط الإمتحانات وضرورة التعاون وتضافر الجهود وتذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الامتحانات .

الجدير بالذكر أن اليوم يؤدى الإمتحانات ؛ طلاب الصف الأول الثانوى إليكترونيا وطلاب الصف الأول الثانوى لمدارس التعليم الفنى وطلاب الصف الأول الثانوى والسادس والسابع لمدارس التربية الخاصة وتلاميذ الصف الخامس الابتدائى.

وأجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة جولة تفقدية اليوم الإثنين لمتابعة سير أعمال الإمتحانات بمدرستى الشعراوى الثانوية والخارجة الثانوية بنين .

وخلال جولته التقى وكيل وزارة التربية والتعليم مع مجموعة من الطلاب والطالبات بالصف الأول الثانوى متحدثا معهم حول العملية الإمتحانية مطمئنا لهم و مؤكدا على توفير كافة سبل الدعم الفنى لهم وأن الجميع يعمل من أجلهم ومن أجل الحفاظ على صحتهم وأمنهم .

وأثنى وكيل التعليم بالمحافظة على الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا والحرص الشديد من الجميع على تطبيق كافة الإجراءات ولما يضمن سلامة الجميع مع ضرورة توفير الجو الآمن للطلاب من أجل آداء الإمتحانات بكل يسر وسهولة.

موجها بضرورة التعاون وتضافر الجهود من الجميع لنجاح العمل وحال وجود أى عقبات او مشكلات يتم تذليها بشكل فورى .