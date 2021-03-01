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ترامب يلمح لترشحه لانتخابات الرئاسة 2024: مستعد لهزيمة الديموقراطيين

الإثنين، 01 مارس 2021 12:18 ص
ترامب يلمح لترشحه لانتخابات الرئاسة 2024: مستعد لهزيمة الديموقراطيين دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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المح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال كلمته في مؤتمر المحافظين إلى إمكانية ترشحه في انتخابات الرئاسة 2024 مرة أخرى، قائلا: "انا مستعد لهزيمة الديموقراطيين للمرة الثالثة.. ما رايكم في هذا؟".

 

وفقًا للاستطلاع ، الذي قاس ردود الحاضرين في "CPAC"، اختار 55 % من المشاركين ترامب كمرشح مفضل لهم من قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة لعام 2024، وجاء حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في المركز الثاني بنسبة 21%.

 

كما حصل ترامب أيضًا على نسبة تأييد تبلغ 97 % من المستطلعين.

 

وقال ترامب: "لقد اجتمعنا اليوم للتحدث عن مستقبل بلادنا العظيمة خلال السنوات الأربع المقبلة و اعدكم اني ساقاتل الى جانبكم كما فعلت دائما"، واكد ترامب انه لن يقوم بتأسيس حزب جديد قائلا: "لا توجد أحزاب جديدة لدينا الحزب الجمهوري الرائع"

 

وفي وقت سابق قال مات شلاب، رئيس اتحاد المحافظين الأمريكيين، الذي يدير المؤتمر، لصحيفة واشنطن بوست: "على الرغم من أن دونالد ترامب هو رئيس لفترة ولاية واحدة، إلا أن هناك شعورًا بين الجمهوريين بأنه حقق نجاحًا هائلاً وساحقًا".

 

وأضاف، "هذا لا يعنى أن كل لحظة من كل يوم كانت ممتعة، ما يعنيه هو أنه من منظور السياسة، التزم ترامب بتنفيذ  قائمة الأشياء التي قال إنه سيفعلها"

 

 

 

 


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