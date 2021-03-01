تراجع هامشي المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام بضغوط هبوط 74 سهماً

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام ل سوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.07% خاسرًا 6.62 نقطة ليغلق عند مستوى 9138.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.52% رابحاً 387.34 نقطة ليغلق عند مستوى 25824.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 497.7 مليون سهم بقيمة 13.1 مليار ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.69%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.48%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.40%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 5.73%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.71%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.87%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.59%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.53%.

وقفز 119 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 30%، ثم سهم "العبداللطيف" بنسبة 9.99%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 9.94%، وتراجع 74 سهماً على رأسها سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 4.60%، ثم سهم "البلاد" بنسبة 4.30%، ثم سهم "أسمنت العربية" بنسبة 3.89%، فيما تصدر سهم "الجوف" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 504 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلن البنك السعودي البريطاني ، موافقة مجلس الإدارة على شراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى 4 ملايين سهماً وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

في سياق آخر أعلنت هيئة السوق المالية، عن تغيير شركة أموال للاستشارات المالية المحدودة، ليصبح بعد التغيير شركة أموال المالية المحدودة.