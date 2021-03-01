تجديد حبس 3 أشخاص وراء سرقة كابلات من موقع تحت الإنشاء في مدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، تبين أنهم وراء واقعة سرقة كمية من الكابلات الكهربائية من أحد المواقع تحت الإنشاء بمدينة نصر وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم السرقة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة أحدهم) مُحمل عليها (كمية من الكابلات الكهربائية).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من أحد المواقع الإنشائية بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.