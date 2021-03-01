اليوم السابع
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تجديد حبس ربة منزل بتهمة الاستيلاء على 3 ملايين جنيه لعمل جمعية شهرية

الإثنين، 01 مارس 2021 03:31 م
تجديد حبس ربة منزل بتهمة الاستيلاء على 3 ملايين جنيه لعمل جمعية شهرية حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أمرت محكمة قليوب الجزئية بتجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاستيلائها على 3 ملايين جنيه من المواطنين بنظام الجمعيات.

كانت نيابة قليوب، أمرت بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، في وقت سابق بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأشارت المتهمة خلال التحقيقات، إلى أنها تعرضت للنصب بمبلغ نصف مليون جنيه، ما جعلها تتعثر في دفع أموال المواطنين والتى أخذتها منهم على نظام جمعيات متنوعة.

وكانت قد كشفت تحريات المباحث الجنائية، أن السيدة التي استولت على مبلغ 3 ملايين جنيه من المواطنين بقليوب، كانت تقوم بعمل جمعيات بنظام شهرى مع المواطنين، وإنها منذ ثلاثة أشهر، بدأت بمماطلتهم وعدم دفع لهم أى أموال.

كما تبين من التحريات، أن قسم قليوب تلقى 50 محضرا ضد المتهمة، وتم توجيه لها تهمة خيانة أمانة، والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بالواقعة، وتبين من تحريات المباحث ورود بلاغ من عدة مواطنين وجميعهم مقيمون عزبة الزيتون بدائرة قسم قليوب، بتضررهم من إحدى السيدات وتدعى "ز . ج. ي" ربة منزل، 33 عاما، ومقيمة بعزبة الزيتون بمدينة قليوب، لقيامها بالنصب عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف جنيه، على سبيل إنشاء جمعية، وعقب تقنين الأوضاع تم ضبط المتهمة، بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ورددت مضمون ما جاء بأقوال الشاكين.


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