بوتين: اللقاحات الروسية المضادة لكورونا فعالة ضد السلالات المتحورة بأوروبا

وكالات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بأن اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا المستجد تعمل بشكل فعال ضد تلك السلالات التي تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.

وحسب موقع سبوتنيك، قال بوتين "إن اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا المستجد تعمل أيضا بشكل فعال ضد تلك السلالات التي تنتشر في جميع أنحاء أوروبا".

وقد التقى الرئيس بوتين برئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية، فيرونيكا سكفورتسوفا (FMBA) وطلب منها إبلاغه بنتائج عمل القسم لعام 2020.

كما أشار بوتين إلى أن الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية لديها الكثير من مجالات الاهتمام والأنشطة، وكلها مهمة جدا لنظام الرعاية الصحية، وحتى لقطاعات كبيرة معينة من الاقتصاد.

وقال بوتين، "إنه كما قيل لي، بأن اللقاحات التي لدينا اليوم فعالة ضد هذه السلالات المتحورة التي تخيف الجميع في أوروبا، حيث أن اختبارات هذه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، تظهر أن لقاحاتنا فعالة ضد هذه السلالات".