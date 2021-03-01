وأوضح سوناك - في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية اليوم الاثنين، أن الحكومة البريطانية تولي اهتماما كبيرا لإعادة فتح المتاجر ودعم الوظائف والشركات الصغيرة والمتوسطة رغم "الضغوط الهائلة" التي مرت بها بريطانيا بسبب الوباء.



وأضاف أن الصندوق سيستفيد منه ما يقرب من 700 ألف متجر ومطعم وفندق وصالة ألعاب رياضية وشركة صغيرة ومتوسطة وسيتم توزيع دعم الصندوق مباشرة على الشركات من قبل السلطات المحلية اعتبارا من أبريل المقبل وسيحل هذا الدعم محل نظام المنح الشهرية الحالي.

وذكرت وزارة الخزانة البريطانية أن هذا التمويل يرفع إجمالي الإنفاق على المنح المباشرة للشركات بسبب تداعيات الوباء وسياسة الإغلاق إلى 25 مليار جنيه استرليني.



وبحسب تقارير صحفية محلية نشرت أمس، فمن المتوقع تجميد بعض بنود ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ورفع الضريبة عن الشركات .. ومن المقرر إعادة افتتاح المحلات غير الأساسية في إنجلترا للعمل مثل أماكن الضيافة المفتوحة، اعتبارا من 12 أبريل المقبل على أقرب تقدير.



يذكر أن الحكومة البريطانية اقترضت حتى الآن 271 مليار جنيه استرليني خلال السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 222 مليار جنيه استرليني مقارنة بالسنة المالية الماضية .. وقد أدى ذلك إلى رفع الدين العام إلى 2.13 تريليون جنيه استرليني.



