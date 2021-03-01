اليوم السابع
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بدء توزيع لقاح جونسون في الولايات المتحدة والتطعيم يبدأ غدًا

الإثنين، 01 مارس 2021 02:00 م
بدء توزيع لقاح جونسون في الولايات المتحدة والتطعيم يبدأ غدًا لقاح فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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قال مسئولون بارزون في الولايات المتحدة الأمريكية إن الجرعات الأولى من لقاح Johnson يمكن إعطاؤها غدًا الثلاثاء، ومن المتوقع أن تقدم شركة الأدوية، التي حصلت على موافقة لاستخدام لقاحها في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، 4 ملايين حقنة هذا الأسبوع.

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وبحسب موقع "nbcnews" قال المسئولون إنهم يتوقعون بعد ذلك أن تكون عمليات توزيع اللقاح "غير منتظمة" في البداية لكن بحلول نهاية شهر مارس، ويتم التخطط لتسليم 20 مليون جرعة ووعدت الشركة بتوزيع 100 مليون جرعة بحلول الصيف.

وقعت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الأحد على توصية لجنة استشارية لتأييد لقاح جونسون

وقالت إن الجرعات تأتي في "وقت محوري محتمل".

قالت والينسكي في بيان: "تشير أحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الانخفاضات الأخيرة في حالات كورونا قد تكون متوقفة ومن المحتمل أن تستقر عند أرقام عالية جدًا"

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لقاح جونسون للبالغين 18 عامًا فما فوق إنها جرعة واحدة من اللقاح الوحيد للفيروس.

تتطلب لقاحات Pfizer-BioNTech و Moderna حقنتين ، بفارق ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

قال الدكتور أنتوني فاوتشى، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أمس الأحد في برنامج "Meet the Press" على قناة NBC الأمريكية، إن اللقاحات الثلاثة "فعالة للغاية" ، وشجع الناس على تناول أي لقاح يتم تقديمه.

قال فاوتشى: "إذا ذهبت إلى مكان ووجدت لقاح جونسون هو المتاح، فسوف آخذه. أنا شخصياً سأفعل نفس الشيء أعتقد أن الناس بحاجة إلى التطعيم في أسرع وقت ممكن".


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