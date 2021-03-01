بث مباشر.. تعقيم قاعات الامتحانات بكلية التجارة جامعة القاهرة

كتب ــ محمد صبحى

أجرى تليفزيون اليوم السابع جولة داخل قاعات امتحانات كلية التجارة بجامعة القاهرة، وإذاعة بث مباشر حول تفاصيل اعمال تعقيم القاعات بين الفترات الزمنية لامتحان الطلاب للوقاية من فيروس كورونا.





وقال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية تجرى تعقيما دوريا لقاعات الامتحانات للحفاظ على الطلاب من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم تقسيم الطلاب على فترات زمنية وذلك بهدف تقليل الزحام وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى قاعات الامتحانات.



وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات خاصة لتليفزيون اليوم السابع، أنه بين كل فترة زمنية لامتحان الطلاب تجرى عمليات التعقيم، كما أنه تم توفير فريق طبى متخصص يجرى توقيع الكشف الحرارى على الطلاب قبل الدخول الى قاعات الامتحانات والتشديد على ارتداء الكمامة الطبية، بالإضافة إلى وضع ملصقات استرشادية لطرق الوقاية من كورونا داخل مبانى الكلية وقاعات الامتحانات .



وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، إلى أنه تم توفير سيارة إسعاف خاصة تابعة الكلية لاستخدامها فى إسعاف الطلاب عند وجود أى طوارئ.









