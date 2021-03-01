بابا الفاتيكان يدعو لتعاون الدول لإعطاء لقاحات كورونا للجميع

فاطمة شوقى

وجه البابا فرنسيس اليوم الاثنين، نداء جديداً لتوزيع اللقاحات ضد وباء كوفيد 19 على المستوى العالمي.

وقال بابا الفاتيكان فى تغريدة جديدة على صفحته على موقع التدوينات القصيرة،تويتر، التي تبث بـ9 لغات، "أطلب من رؤساء الدول والشركات والمنظمات الدولية التعاون في البحث عن حل لجائحة كورونا، لأجل الجميع"، حسبما نقلت وكالة "آكى" الإيطالية.

وخلص البابا فى تغريدته لمناسبة اليوم العالمى لمكافحة التمييز، موصيا بـ"إعطاء اللقاحات للجميع، وبشكل خاص للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجا على هذا الكوكب".

وفى وقت سابق، أكد البابا فرنسيس البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، أن الطريق نحو الاخوة الانسانية يتطلب معرفة قيمة الكائن البشري وقيمة الانسان تحت أي ظرف، وغرد البابا فرنسيس على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "هناك اعتراف أساسى وجوهرى للسير نحو الصداقة الاجتماعية والأخوة العالمية: أن ندرك قيمة الكائن البشرى، وقيمة الإنسان، دائمًا وفى جميع الظروف".