انقطاع المياه عن مدينة طوخ 3 ساعات لأعمال الغسيل غدا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهدر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قطع المياه عن مدينة طوخ، اعتبارًا من غد الثلاثاء من 9 مساء وحتى الساعة 12 منتصف الليل، موضحة أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة في بيان لها، بالمواطنين وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وناشد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، مديري المستشفيات الواقعة بنطاق المدينة تدبير احتياجاتها من المياه وعدم استخدامها للمياه بعد الضخ مباشرة نتيجة لزيادة نسبة الكلور.

وأضاف رئيس شركة المياه أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، لحين الانتهاء من الغسيل الدوري.