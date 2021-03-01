اليوم.. قطع المياه عن المنزلة والمطرية بالدقهلية 9 ساعات لتطهير الخزانات

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال التطهير، وغسيل الخزانات الأرضية الرئيسية، بمرفق المنزلة لمياه الشرب، اليوم لمدة 9 ساعات، من الساعة السابعة صباحًا، وحتي الرابعة عصرًا، عن المناطق التالية وهى مدينة المنزلة، والقرى التابعة (الفروسات _ العامرة_ الجديدة _ الطويل _ النسايمة)، ومدينة المطرية.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتي لا تتأثر حياتهم اليومية يذكر أن محطة معالجة صرف صحي دكرنس؛ حصلت على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M.) للمرة الثانية.

جاء ذلك تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020/2021 بقطاع التشغيل والصيانة برئاسة المهندس محمود رزق، المشرف العام على القطاع، وبتنسيق من كل من المهندس محمود الديب، المنسق العام لاعتماد .T.S.M بالشركة، والكيميائي محمد إبراهيم، منسق الصرف الصحي، والكيميائي محمد طه عبد الفتاح، منسق مياه الشرب؛ مما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، تحت قيادة السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب م خالد حسين نصر بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 30 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 21 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.