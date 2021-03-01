اليوم.. الجنح تنظر أولى جلسات استئناف المتهمة بدهس فتاة النزهة

كتب عبد الله محمود

تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنح مستأنف النزهة، أولى جلسات الاستئناف المقدم من "نورهان.ك" المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها، على حكم أول درجة والقاضي بحبسها سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه.

واستمعت محكمة جنح النزهة، لدفاع المجني عليها "ندى .ش" في القضية المعروفة إعلاميا بـ سحل فتاة النزهة، والذي طالب بتعديل القيد والوصف في القضية، وتحويلها لجناية.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهمة بدهس فتاة أثناء عبورها الطريق بشارع حسن المأمون والمعروفة إعلاميا بـ "سحل فتاة النزهة" بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وكشف التقرير الطبي للمجني عليها أنه بتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليها تبين وجود كسر بقاع الجمجمة مع نزيف بالأنف والأذنين والفم وكسور بالذراعين وكسور متعددة بالحوض والساقين مع سحجات متفرقة ونزيف بالجسد كله، ووصلت المجني عليها متوفاة إلى المستشفى.

واستمعت نيابة النزهة الجزئية، لأقوال "نورهان. ك" المتهمة بسحل الفتاة وكشفت أنها لم تر المجني عليها أثناء عبورها الطريق، كما لم تشعر بسحب السيارة للمجني عليها قائلة "ما شفتش المجني عليها وهي معدية الطريق".

وكانت النيابة كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وواجهت المتهمة بفيديو بسحل المجني عليها وأقوال شهود العيان.

واستمعت نيابة النزهة لأقوال أهل الفتاة وأكدوا أنهم لاحظوا أن نجلتهم تأخرت في الوصول إلى المنزل فاتصلوا على هاتفها المحمول وتفاجأوا بأن أحد الأشخاص يرد عليهم ويخبرهم بالحضور إلى مكان الحادث لأن صاحبة الهاتف توفيت في حادث سير.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم بشارع حسن المأمون في النزهة ووفاة فتاة، وانتقلت قوات الأمن إلى المكان وتبين مصرع فتاة تدعى ندى صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق. وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.