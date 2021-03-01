اليابان تدين قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن فى ميانمار

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أدانت اليابان اليوم الإثنين، استخدام قوات الأمن في ميانمار القوة المفرطة ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تم تنظيمها اعتراضًا على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.

ومن جهته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني والمتحدث باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو، في تصريحات أوردتها صحيفة (ماينيتشي) اليابانية، " إن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول، ونحث قوات الأمن الميانمارية بقوة على وقف العنف ضد المدنيين على الفور"، موضحا "فيما يخص إمكانية فرض اليابان عقوبات ضد ميانمار جراء الانقلاب العسكري، بما في ذلك حجب المساعدات المالية" أن الحكومة تراقب الوضع هناك عن كثب وتدرس الخيارات المتاحة أمامها.

يذكر أن 18 متظاهرا قتلوا، وأصيب أكثر من 30 آخرين أمس الأحد؛ عقب إطلاق ذخيرة حية على جموع المتظاهرين في 6 مدن في أنحاء ميانمار بما فيها مدينة يانجون.