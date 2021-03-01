اليوم السابع
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النيابة تأمر بتشريح جثة شخص قتل داخل شقته فى السلام

الإثنين، 01 مارس 2021 08:07 م
النيابة تأمر بتشريح جثة شخص قتل داخل شقته فى السلام جثة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة السلام، بتشريح جثة شاب قتل داخل شقته لبيان تفاصيل الواقعة، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الحادث، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف الغموض وضبط الجناة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغ بالعثور على الشاب مقتولا داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وبالفحص تبين العثور على جثة "م.ا" عامل، و يعمل صاحب سوبر ماركت في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني متفرع من شارع جمال عبد الناصر بدائرة القسم.

وكشفت التحريات، أنه تم العثور على جثة الشاب على أرضية غرفة نومه وسط بركة من الدماء كما تبين وجود جرح ذبحي برقبة المجني عليه، وبفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها وهو ما يرجح أن المتهم على علاقة بالمجني عليه، وأنه دخل الشقة بطريقة شرعية، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم.

 

 

 


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السلام

اخبار الحوادث

مقتل شاب

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