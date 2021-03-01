اليوم السابع
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المواقف والمرور تشن حملات لمتابعة الالتزام بخطوط السير بالبحيرة

الإثنين، 01 مارس 2021 03:33 م
المواقف والمرور تشن حملات لمتابعة الالتزام بخطوط السير بالبحيرة جانب من الحملات
البحيرة – ناصر جودة

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تابع مشروع المواقف بمحافظة البحيرة بقيادة اللواء عبد المنعم السبيعى بالتنسيق المستمر مع المرور التزام سرافيس مساكن الأبعادية بدمنهور والذى يضم 7 سرفيس بخط سير المساكن دوران عبدالسلام الشاذلي والموجه للجامعه ثم الدولي، ووصله دهشور وينتهي بالكوبري العلوي وبتعريفه 2 جنيه وتم التأكد من الالتزام بخط السير والتنبية بالغاء خط السير فى حالة عدم الالتزام بالخطوط المقررة.

وخلال حملة مماثلة بمنطقه افلاقه وكوبرى افلاقة تم تحرير 50 مذكره للسيارات الملاكي التي تعمل بدون خط سير واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة، بالقضاء على المواقف العشوائية ومتابعة التزام كافة السيارات بخطوط سيرها، وبعدد الركاب والتعريفة المقررة بهدف تسيير الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا الالتزام بكافة القرارات الاحترازية وارتداء السائقين والركاب للكمامات.

 

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