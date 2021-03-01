اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 02:49 م
خالد صلاح
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المكسيك تسجل 2810 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 01 مارس 2021 01:25 م
المكسيك تسجل 2810 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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سجلت المكسيك 2810 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و86 ألفا و938 حالة.
 
وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في المكسيك بلغ 185 ألفا و715 حالة، وذلك عقب تسجيل 458 حالة وفاة جديدة.
 
وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع 2 مليون و383 ألفا و411 جرعة من اللقاحات ضد الفيروس في جميع أنحاء المكسيك حتى الآن.

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