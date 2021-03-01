كشفت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عن تقديم مشروع قانون لجواز سفر صحي رقمي في مارس المقبل، بحسب قناة الحرة الإخبارية الأمريكية.
فى غضون ذلك، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "أنه يتعين على أوروبا إعداد قطاعها الطبي للتعامل مع عصر الأوبئة"، واعتبرت فون دير لاين في لقاءً عبر الهاتف أجرته معها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الكتلة الأوروبية لا تزال تعيش في أصعب فترة بخصوص تسليم اللقاحات المضادة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"،وإن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه البقاء ساكنًا حتى يتم التغلب على الوباء.
وأشارت إلى خطط اقترحتها لتفعيل نظام رد فعل سريع على مستوى الاتحاد الأوروبي للاستجابة بسرعة أكبر للتهديدات الطبية الناشئة، وأن أوروبا مصممة على زيادة قوتها في إنتاج اللقاحات، فنحن نعيش في عصر الأوبئة، فإذا نظرت إلى ما كان يحدث خلال السنوات القليلة الماضية، وأعني هنا أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيبولا أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو حتى سارس، ستجد أن البشرية نجحت في احتواء جميع هذه جميع الأوبئة، لكننا سنخطأ حتما إذا اعتبرنا أن الأمر انتهى عندما تغلبنا على كوفيد-19 فالخطر لا يزال قائما.
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