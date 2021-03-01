وأشارت إلى خطط اقترحتها لتفعيل نظام رد فعل سريع على مستوى الاتحاد الأوروبي للاستجابة بسرعة أكبر للتهديدات الطبية الناشئة، وأن أوروبا مصممة على زيادة قوتها في إنتاج اللقاحات، فنحن نعيش في عصر الأوبئة، فإذا نظرت إلى ما كان يحدث خلال السنوات القليلة الماضية، وأعني هنا أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيبولا أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو حتى سارس، ستجد أن البشرية نجحت في احتواء جميع هذه جميع الأوبئة، لكننا سنخطأ حتما إذا اعتبرنا أن الأمر انتهى عندما تغلبنا على كوفيد-19 فالخطر لا يزال قائما.