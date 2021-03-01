اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 07:24 م
خالد صلاح
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المغرب يعلق الرحلات الجوية مؤقتا مع إيطاليا وبلجيكا بسبب سلالات كورونا الجديدة

الإثنين، 01 مارس 2021 07:07 م
المغرب يعلق الرحلات الجوية مؤقتا مع إيطاليا وبلجيكا بسبب سلالات كورونا الجديدة ملك المغرب
(أ ش أ)

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ذكرت وسائل إعلام مغربية أن السلطات المعنية قررت تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع إيطاليا وبلجيكا، ابتداء من ليلة اليوم الاثنين، في إطار الاجراءات الاحترازية من السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت ليلى مشبال المديرة العامة لطيران العربية بالمغرب، أنه بعد قرار السلطات المغربية، سيتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وبلجيكا ابتداء من الليلة.

وكان المغرب قد قام الاثنين الماضي بتعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وتركيا.. إضافة إلى جنوب أفريقيا والدنمارك والمملكة المتحدة واستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلندا، التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها، ذهابا وإيابا.

 


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