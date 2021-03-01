اليوم السابع
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خالد صلاح
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المغرب: تمديد الإجراءات الاحترازية والإغلاق الليلي لمواجهة كورونا

الإثنين، 01 مارس 2021 04:58 م
المغرب: تمديد الإجراءات الاحترازية والإغلاق الليلي لمواجهة كورونا فيروس كورونا
(أ .ش. أ)

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 قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء، الساعة التاسعة ليلا.

وأفاد بيان الحكومة المغربية بأن القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة؛ لمواجهة تفشي الفيروس، وعلى إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من الفيروس، وفي إطار المجهودات المتواصلة لمواجهة رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.

 

 


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