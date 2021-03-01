المرور تضع حواجز حديدية بمحيط الإغلاق الكلى لكوبرى ترسا منعا الزحام

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حواجز حديدية لفصل حركة السيارات عن منطقة أعمال غلق كلى لكوبرى ترسا بالاتجاهين، منعا للزحام المرورى فى أعمال تطوير تستمر حتى صباح يوم الإثنين الموافق 15/3/، للقيام بالأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع توسعة كوبرى ترسا الحالى واستحداث كوبرى سيارات جديد على تقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه تم عمل التحويلات المرورية اللازمة وهى أن حركة المركبات القادمة من شارع ترسا وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع وخاتم المرسلين تقوم بالسير يسارا اتجاه شارع محمد سالم ثم أستكمال السير حتى شارع الأهرام ثم السير يمينا اتجاه شارع عثمان محرم واستكمال السير اتجاه شارع خاتم المرسلين.

وأضاف المصدر، أن التحويلات شملت حركة المركبات القادمة من شارع خاتم المرسلين وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع ترسا تقوم بالسير يمينآ بشارع عثمان محرم اتجاه شارع الاهرام ثم الدوران والعودة بشارع الاهرام اتجاه مناطق المريوطية ثم الدوران مره اخرى والعودة من فتحة دوران كايرو مول ثم السير يمينا باتجاه شارع محمد سالم واستكمال السير حتى شارع ترسا .

وأستطرد المصدر، أن الادارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الارشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامة المواطنيين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .