المجمع المقدس يبدأ أولى جلساته باجتماع لجنة الرعاية والخدمة بالكاتدرائية

كتب ــ مايكل فارس

بدأت صباح اليوم الإثنين، جلسات انعقاد المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتماعاتها، هذا العام بعد أن توقفت العام الماضى مرتين بسبب انتشار فيروس كورونا، لتنعقد اللجان الفرعية بالمجمع المقدس على مدار ثلاثة أيام وهم 12 لجنة، ويوم الخميس 4 مارس الاجتماع الرسمى بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى.

وبدأت أولى الاجتماعات، حيث بدأ اجتماع لجنة الرعاية والخدمة من الساعة 9 صباحا، وذلك في قاعة سكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوي بالأنبا رويس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومن المقرر أن ينتهى 10:30، وبعدها من 11 -12:30 لجنة الأسرة ومن 1-2:30 ظهرا لجنة العقلاات العامة ومن 6م-7:30 م لجنة الطقوس ومن 8 م- 9:30 م لجنة شئون الإيبارشيات.

كما تجتمع 5 لجان أخرى يوم الثلاثاء 2 مارس وهى لجنة الإيمان والتعليم، ولجنة العلاقات المسكونة، ولجنة الإعلام والمعلومات، ولجنة الرهبة والأديرة، ولجنة شئون الإيبارشيات ، بقاعة سكرتارية المجمع المقدس بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويوم الأربعاء 3 مارس تعقد لجنتين اجتماعاتهما وهما لجنة السكرتارية واللجنة الدائمة ثم اجتماع مع البابا تواضروس بالمقر البابوى، ويوم الخميس 4 مارس تعقد الجلسة العام للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس بمركز اللوجوس بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوي، والتي‏ ‏تعلن‏ ‏فيها‏ ‏القرارات‏ ‏والتوصيات الخاصة عقب انعقاد كافة اللجان، والتي من أهمها " خدمة الكنيسة في زمن وباء كورونا.

وتأتي القرارات النهائية للمجمع المقدس بعد انتهاء اجتماعات اللجان حيث تقدم توصياتها إلى سكرتارية المجمع المقدس التي تقوم بعدها بترتيب جدول أعمالها و فحصها وعرضها على الجلسة العامة واختيار ما سيتم مناقشته أو ما يمكن تأجيله.