الكشف على 836 مواطن فى قافلة طبية بالبحرى قمولا بقنا

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة نقادة، جنوب محافظة قنا، اليوم الإثنين، أن مديرية الصحة بقنا وقعت الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ836 مواطنا ضمن أعمال الحملة التي أقيمت بالبحري قمولا.

وأوضحت الوحدة المحلية أن القافلة أجرت الكشف الطبي لـ20 حالة باطنة،

جلدية 236 حالة، أطفال 200 حالة،

نساء 100 حالة،

تنظيم أسرة 50 حالة، وتقديم العلاج المجاني لهم.

وأعلن الدكتور راجي تواضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة ستنفذ قافلة طبية بالبحري قمولا بنقادة، الأحد والاثنين للكشف والعلاج المجاني علي المواطنين.

وأوضح تاوضروس، أن القافلة ستقدم بتخصصات الجراحة والباطنة والأطفال النساء، وتنظيم الأسرة، الجلدية، مع إجراء كافة التحاليل وصرف الأدوية بالمجان.

وأهاب وكيل وزارة الصحة بقنا، المواطنين التوجه إلي القافلة للكشف والاطمئنان مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد.