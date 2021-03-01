اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 08:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم فى قتل صاحب سوبر ماركت بالسلام

الإثنين، 01 مارس 2021 08:14 م
القبض على 3 أشخاص مشتبه بهم فى قتل صاحب سوبر ماركت بالسلام متهمين - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال مباحث القاهرة ، القبض على 3 أشخاص مشتبه تورطهم فى واقعة العثور على جثة صاحب سوبر ماركت داخل شقته في مدينة السلام، لكشف ملابسات الحادث والتوصل الى الجانى.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور على شخص مقتولا داخل شقة في مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة "م.أ" صاحب سوبر ماركت في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني متفرع من شارع جمال عبد الناصر بدائرة القسم.

 

وكشفت التحريات، أنه تم العثور على جثة الشاب على أرضية غرفة نومه ووجود جرح ذبحي برقبة المجني عليه، وبفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها وهو ما يرجح أن المتهم على علاقة بالمجني عليه وأنه دخل الشقة بطريقة شرعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

 


جريمة قتل

السلام

اخبار الحوادث

مقتل شاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة