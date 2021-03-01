اليوم السابع
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القبض على عامل كسر خزينة شركة تأمين يعمل بها وسرق محتوياتها في الدقي

الإثنين، 01 مارس 2021 01:30 م
القبض على عامل كسر خزينة شركة تأمين يعمل بها وسرق محتوياتها في الدقي كسر خزينة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف -كريم صبحى

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من اكتشاف هوية المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقي، حيث تبين أن عاملا بالشركة وراء ارتكاب السرقة، وبضبطه اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع فى فتح خزينة أخرى، وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور). عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.


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