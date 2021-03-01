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القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه في مرسى مطروح

الإثنين، 01 مارس 2021 06:04 م
القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه في مرسى مطروح متهمين - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين بحوزتهما 450 طربة حشيش بقيمة 3 ملايين جنيه بالطريق الدولى الساحلى في منطقة مطروح، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام- ومديريتى أمن الإسكندرية ومطروح) من ضبط (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام  مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح) وذلك حال تواجده بالطريق الدولى الساحلى (مطروح/ الإسكندرية) بدائرة قسم شرطة الضبعة.

 

كما تم ضبط (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام  مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وذلك حال استقلاله سيارة بالطريق الساحلى (مطروح– الإسكندرية) بدائرة قسم شرطة العامرية.

 

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,150,000) جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


وزارة الداخلية

الطريق الساحلى الدولى

مطروح

اخبار الحوادث

كميات من المخدرات

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