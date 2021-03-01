العثور على سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض نافقة فى الغردقة .. صور

عثر فريق غطس بأحد اللنشات السياحية بمدينة الغردقة ، اليوم الاثنين ، على سلحفاة بحرية نادرة نافقة من النوع المهدد بالانقراض، من نوع صقرية المنقار ، مهشمة الرأس ، وبها أثار نزيف بمنطقة الرأس ، تطفو على مياه البحر الأحمر .
من جانبه، قال أحمد بيجو، صاحب مركز الغطس بالغردقة ، أنه فوجئ بسلحفاة نافقة تطفو على سطح المياه ، وتم انتشالها وإخطار جمعية المحافظة على البيئة لمعاينتها ، ومعرفة سبب نفوقها .
وتجرى جمعية المحافظة على البيئة المعاينة للسلحفاة النافقة وفحصها ، كما تم إخطار معهد علوم البحار بالواقعة.
سلحفاه نافقة بالغردقة
السلحفاه النافقة وبها أثناء للدماء على رأسها
سلحفاة بحرية نادرة نافقة من النوع المهدد بالانقراض
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