اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 02:52 م
خالد صلاح
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العثور على سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض نافقة فى الغردقة .. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 02:40 م
العثور على سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض نافقة فى الغردقة .. صور سلحفاة بحرية نادرة نافقة من النوع المهدد بالانقراض
البحر الأحمر - عماد عرفة

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عثر فريق غطس بأحد اللنشات السياحية بمدينة الغردقة ، اليوم الاثنين ، على سلحفاة بحرية نادرة نافقة من النوع المهدد بالانقراض، من نوع صقرية المنقار ، مهشمة الرأس ، وبها أثار نزيف بمنطقة الرأس ، تطفو على مياه البحر الأحمر .

من جانبه، قال أحمد بيجو، صاحب مركز الغطس بالغردقة ، أنه فوجئ بسلحفاة نافقة تطفو على سطح المياه ، وتم انتشالها وإخطار جمعية المحافظة على البيئة لمعاينتها ، ومعرفة سبب نفوقها .

وتجرى جمعية المحافظة على البيئة المعاينة للسلحفاة النافقة وفحصها ، كما تم إخطار معهد علوم البحار بالواقعة

 

سلحفاه نافقة بالغردقة (1)
سلحفاه نافقة بالغردقة 

 

سلحفاه نافقة بالغردقة (2)
السلحفاه النافقة وبها أثناء للدماء على رأسها 

 

سلحفاه نافقة بالغردقة (3)
سلحفاة بحرية نادرة نافقة من النوع المهدد بالانقراض

سلحفاه نافقة

البحر الأحمر

سلحفاه بحرية

سلحفاة بحرية نادرة نافقة

سلحفاة من نوع صقرية المنقار

سلحفاه تطفو على مياه البحر الاحمر

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