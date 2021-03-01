العثور على رضيعة مقتولة مخنوقة بكيس بلاستيك في الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

عثر عدد من أهالى محافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين، على رضيعة مقتولة ومغطاة ببطانية وملقاة فى الشارع بمنطقة مساكن حى الخامسة. تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية إخطارًا يفيد بعثور أهالى مساكن حى الخامسة بالإسماعيلية على جثمان رضيعة داخل كيس بلاستيك ومغطاة ببطانية وملقاة أسفل إحدى العمارات.

على الفور انتقل إلى موقع البلاغ فريق من المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة حيث تبين من المعاينة المبدئية أن الرضيعة حديثة الولادة ويرجح أن عمرها لا يتعدى 72 ساعة، وسبب الوفاة خنق الرضيعة بكيس بلاستيك، وتم التحفظ على جثمان الرضيعة وإيداعها بثلاجة مستشفى الصدر، وتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.