اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على رضيعة مقتولة مخنوقة بكيس بلاستيك في الإسماعيلية

الإثنين، 01 مارس 2021 05:14 م
العثور على رضيعة مقتولة مخنوقة بكيس بلاستيك في الإسماعيلية مديرية أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر عدد من أهالى محافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين، على رضيعة مقتولة ومغطاة ببطانية وملقاة فى الشارع بمنطقة مساكن حى الخامسة. تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية إخطارًا يفيد بعثور أهالى مساكن حى الخامسة بالإسماعيلية على جثمان رضيعة داخل كيس بلاستيك ومغطاة ببطانية وملقاة أسفل إحدى العمارات.

 

على الفور انتقل إلى موقع البلاغ فريق من المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة حيث تبين من المعاينة المبدئية أن الرضيعة حديثة الولادة ويرجح أن عمرها لا يتعدى 72 ساعة، وسبب الوفاة خنق الرضيعة بكيس بلاستيك، وتم التحفظ على جثمان الرضيعة وإيداعها بثلاجة مستشفى الصدر، وتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


العثور على رضيعه

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار الحوادث

قتل الرضع

قتل الأطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة