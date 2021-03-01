الصندوق الروسى للاستثمارات: تلقينا طلبات كثيرة من دول الاتحاد الأوروبى لتوريد سبوتنيك V

كتب أحمد عرفة

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن تلقيه طلبات كثيرة من دول الاتحاد الأوروبي لتوريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن الطلبات تأتي بعد تحليل الأجهزة المختصة في تلك الدول للمعلومات حول اللقاح الروسي.

وتابع رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة: "سنواصل العمل بهذا الاتجاه والتعاون مع الوكالة الأوروبية للأدوية في إطار عملية دراسة اللقاح، التي بدأت في يناير".