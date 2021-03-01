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الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا الأسبوع الماضى هو الأول منذ 7 أسابيع

الإثنين، 01 مارس 2021 07:18 م
الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا الأسبوع الماضى هو الأول منذ 7 أسابيع تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية
كتب أحمد عرفة

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أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن الارتفاع الذى سجل الأسبوع الماضى فى الإصابات بفيروس كورونا هو الأول منذ 7 أسابيع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية: الارتفاع الأخير فى الإصابات بكورونا مخيب للآمال لكنه ليس مفاجئا.

وفى وقت سابق أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن برنامج مبادرة كوفاكس COVAX، الذى يهدف لتطوير لقاح كورونا وتوزيعه بإنصاف حول العالم ما زال يواجه تحديات كبيرة للوفاء بوعود.

وغرد تيدروس على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "ما زلنا نواجه تحديات كبيرة لتحقيق وعد COVAX، وهناك فجوة تمويلية لا تقل عن 22.9 مليار دولار".


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