اليوم السابع
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الصحة العالمية: أقل من 10 % من سكان العالم لديهم المناعة ضد كورونا

الإثنين، 01 مارس 2021 08:24 ص
الصحة العالمية: أقل من 10 % من سكان العالم لديهم المناعة ضد كورونا منظمة الصحة العالمية
وكالات

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أعلنت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سمية سفاميناتان، أن أقل من 10 بالمئة من سكان العالم اكتسبوا المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

وحسب موقع سبوتنيك، قالت سفاميناتان: "منظمة الصحة العالمية تتابع هذه الأبحاث، ووفقاً للحسابات الأخيرة، كان هناك حوالي 500 منها. وإذا جمعناها، سيتبين أن أقل من 10 بالمئة من سكان العالم لديهم المناعة ضد هذا الفيروس".

وخلال مقابلة بثتها المنظمة على التويتر، أشارت المتحدثة إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع الدراسات التي تحلل بؤر نفشي الفيروس في بعض مدن العالم. ومع أن هناك نتائج أبحاث تظهر اكتساب أكثر من نصف سكان بعض المدن المناعة ضد الفيروس، إلا أنه من السابق للأوان التحدث عن اكتساب مناعة جماعية.

وفي سياق متصل، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن توزيع اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا في العالم يتم بشكل غير عادل وغير متساو.

 


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