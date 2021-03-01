الشرقية تستقبل 241 ألفا و 183 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تقديم 241 ألفا و183 طلبا للتصالح على مخالفات البناء العشوائى بالمراكز التكنولوجية، وتحصيل 40% جديه التصالح بدءاً من اليوم لمن يقوم بالسداد خلال شهر مارس الجاري.

أكد محافظ الشرقية أن موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس القادم، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم 40% كجدية تصالح إذا قام بالسداد فى خلال شهر مارس الجاري.

طالب المحافظ رؤساء المراكز بمد يد العون للمواطنين المخالفين لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للدخول تحت مظله القانون والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس.