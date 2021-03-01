اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 02:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الشرقية تستقبل 241 ألفا و 183 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء

الإثنين، 01 مارس 2021 02:20 م
الشرقية تستقبل 241 ألفا و 183 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء طلبات التصالح - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تقديم 241 ألفا و183 طلبا للتصالح على مخالفات البناء العشوائى بالمراكز التكنولوجية، وتحصيل 40% جديه التصالح بدءاً من اليوم لمن يقوم بالسداد خلال شهر مارس الجاري.

أكد محافظ الشرقية أن موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس القادم، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم  40% كجدية تصالح إذا قام بالسداد فى خلال شهر مارس الجاري.

طالب المحافظ رؤساء المراكز بمد يد العون للمواطنين المخالفين لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للدخول تحت مظله القانون والاستفادة من الفرصة التى أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس.

 


طالبات التصالح

البناء العشوائي

مخالفات البناء العشوائي

اخبار الشرقية

محافظه الشرقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المراكز التكنولوجية بالمحافظات تواصل استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. المواطنون يتقدمون برغبات التقنين قبل انتهاء المهلة المحددة آخر مارس.. المحافظون يناشدون بسرعة سداد 35% قبل نهاية فبراير

الإثنين، 01 مارس 2021 06:00 ص

محافظ بنى سويف: إجمالى طلبات التصالح 126 ألف و732 طلب على مستوى المراكز والمدن

السبت، 27 فبراير 2021 03:39 م

137 ألفا إجمالى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بسوهاج حتى الآن

الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:00 ص

126 ألفا إجمالى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ببنى سويف

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة