السويد بمؤتمر المانحين: 31 مليون دولار أمريكي لمساعدة اليمن العام الجارى

قالت السويد خلال مؤتمر المانحين لليمن، إن الهجوم على مدينة مأرب اليمنية كارثي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأكدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند، أن 5 ملايين يمني قاب قوسين أو أدنى من المجاعة، موضحة أن الأزمة اليمنية هي الأسوأ بالعالم.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، إن 40% من الأطفال تحت الـ5 سنوات يعانون من سوء تغذية، متابعة: نخصص 31 مليون دولار أمريكي لمساعدة اليمن هذا العام.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، إن الحل السياسي هو الأساسي لإنهاء الأزمة.
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