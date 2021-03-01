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السويد بمؤتمر المانحين: 31 مليون دولار أمريكي لمساعدة اليمن العام الجارى

الإثنين، 01 مارس 2021 05:44 م
السويد بمؤتمر المانحين: 31 مليون دولار أمريكي لمساعدة اليمن العام الجارى اليمن
كتب أحمد عرفة

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قالت السويد خلال مؤتمر المانحين لليمن، إن الهجوم على مدينة مأرب اليمنية كارثي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأكدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند، أن 5 ملايين يمني قاب قوسين أو أدنى من المجاعة، موضحة أن الأزمة اليمنية هي الأسوأ بالعالم.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، إن 40% من الأطفال تحت الـ5 سنوات يعانون من سوء تغذية، متابعة: نخصص 31 مليون دولار أمريكي لمساعدة اليمن هذا العام.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، إن الحل السياسي هو الأساسي لإنهاء الأزمة.

 


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