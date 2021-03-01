اليوم السابع
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السفن فى الماء والنوارس فى السماء.. مشهد لن تراه إلا فى بورسعيد.. لايف

الإثنين، 01 مارس 2021 05:22 م
السفن فى الماء والنوارس فى السماء.. مشهد لن تراه إلا فى بورسعيد.. لايف
بورسعيد - محمد عزام

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تعددت المشاهد الجمالية الطبيعية فى محافظة بورسعيد، وفى مشهد لن تراه إلا فى بورسعيد يُحلق طائر النورس فى السماء بالتزامن مع مرور السفن العابرة لمجرى قناة السويس الملاحي.

وقدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من رحلة العبور للضفة الغربية بمجرى قناة السويس الملاحى بالمعدية القادمة من مدينة بورفؤاد وفى اتجاهها إلى مدينة بورسعيد والتى لم يستغرق وقتها إلا دقائق، ولكنها أصبحت رحلة ترفيهية للزائرين من المحافظات الأخرى بل ولأهالى بورسعيد أنفسهم.

ومع مرور السفن بمياه قناة السويس، تُحلق مجموعات طائر النورس فى السماء، وتسقط على المياه لتناول طعامها من الأسماك فى مشهد جمالى يجذب انتباه كل من يراه.

ويحرص الأهالى على التقاط الصور التذكارية لطائر النورس، ولأنفسهم مع مجرى قناة السويس الملاحى وحال عبور السفن واللانشات.

 

النورس ١_1
النورس 

 

النورس ٢_4
النورس 

 

النورس ٣
النورس

 

النورس ٤_2
النورس 

 

النورس ٥_3
النورس 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

طائر النورس

النورس

قناة السويس

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