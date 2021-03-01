السجن عامين لوالدة "رضيع طوخ المتوفى جوعا" وعاما للأب في القليوبية

قضت محكمة جنح طوخ بالسجن عامين وكفالة 2000 جنيه لـ "ش ع" والدة الطفل "أ" المعروف إعلاميا باسم "ضحية الموت جوعا"، بعد تركه 9 أيام وحيدا بمنزلهما بقرية كفر الفقهاء مركز طوخ، والسجن عام وكفالة 300 جنيه لـ "ع ج"، والد الطفل في نفس الواقعة.

وكانت نيابة طوخ قد قررت في وقت سابق بإشراف المستشار على حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح بعد تعديل وصف اتهامهما من جناية "القتل العمد غير مقترن بسبق الإصرار والترصد"، إلى جنحة "قتل خطأ" حيث كانت النيابة قد وجهت إلى الأبوين في بداية الواقعة 4 اتهامات تتضمنت القتل العمد بدون سبق الإصرار والترصد، والتسبب خطأ في موت شخص نتيجة إهمال ورعونة وعدم احترام، وتعريض طفل للخطر، وتعريض طفل لم يبلغ 7 سنوات للخطر بتركه في مكان خال من الآدميين.