السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج المخدرات فى الدرب الأحمر

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم الأول عامل توصيل، بإحراز وحيازة بقصد الاتجار فى مواد مخدرة مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادة المتهم مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن.