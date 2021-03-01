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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج المخدرات فى الدرب الأحمر

الإثنين، 01 مارس 2021 10:43 ص
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج المخدرات فى الدرب الأحمر محكمة- أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل توصيل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات، والحبس سنة لقيادة مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام بالدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.
 
وكشف أمر الإحالة  قيام المتهم الأول عامل توصيل، بإحراز وحيازة بقصد الاتجار فى مواد مخدرة مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادة المتهم مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن.

 


ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

السجن المشدد

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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