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الرئيس السيسي: منتدى أسوان منصة أفريقية تفاعلية لتحقيق تنمية أفريقيا

الإثنين، 01 مارس 2021 01:23 م
الرئيس السيسي: منتدى أسوان منصة أفريقية تفاعلية لتحقيق تنمية أفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يمثل منصة أفريقية تفاعلية التى دشنها معا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى عام 2019 للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية الفعالة، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء.

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته أمام الدورة الثانية لمنتدى أسوان: "حالت الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا دون أن نعاود الاجتماع وجها وجها.. ومصر حرصت على إقامة الدورة الثانية بشكل افتراضى للاستفادة من قوة الدفع فى الدورة الأولى وما حققته من نجاحات الوقت الراهن الأمثل لنتدارس معانا التحديات الجسيمة".

 

 


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منتدى أسوان للسلام والتنمية

كلمة الرئيس السيسي

افريقيا

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